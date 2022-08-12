Bayrampaşa'da su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı

12.08.2022 12:53
Bayrampaşa'da su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı

Bayrampaşa'da, su borusunun patlaması nedeniyle caddeyi su bastı.

Bayrampaşa'da, su borusunun patlaması nedeniyle caddeyi su bastı.

Alınan bilgiye göre, Cicoz Yolu Caddesi'ndeki su borusunun patlaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu İSKİ'ye bildirdi.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri, yolu kazarak su borusuna müdahale etti.

Onarım için suya giren bir İSKİ personelinin yaşadığı zor anlar, kameralara yansıdı.

Caddede oluşan su birikintisi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bayrampaşa, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı - Son Dakika
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