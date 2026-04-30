Bayrampaşa'da eski patronları yeni iş yerini bastı; iş görüşmesine gelen kişi silahla vuruldu
Bayrampaşa'da eski patronları yeni iş yerini bastı; iş görüşmesine gelen kişi silahla vuruldu

30.04.2026 14:55
Bayrampaşa'da Kemal O. ve babası Hüseyin O., daha önce kendi firmalarında çalışan ve ihtar çekerek işten ayrılan Zafer Ç.'nin yeni açtığı iş yerine gitti. İddiaya göre, çıkan tartışmada yanında bulunan silahla ateş eden Hüseyin O., o sırada iş görüşmesi için gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan Adem Ç. (31)'yi vurdu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken baba ve oğlu gözaltına alındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Nisan saat 10.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde bulunan kuru gıda halinde meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Ç., bir süre önce ihtar çekerek ayrıldığı iş yerinin sahipleri Kemal O. ve babası Hüseyin O. ile davalık oldu. Bunun üzerine görüşmek isteyen baba ve oğlu Zafer Ç.'nin yeni açtığı iş yerine gitti. İş yeri önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Esnafların ve orada bulunanların araya girmesiyle kavga sona ererken Zafer Ç. iş yerindeki ofisine döndü. Kısa süre sonra iş yerine yeniden gelen baba ve oğlu ile Zafer Ç. arasında çıkan kavgada yanında bulunan silahı çıkaran Hüseyin O., iş görüşmesi için orada olduğu öne sürülen Adem Ç.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 kurşunun isabet etmesiyle yaralanan Adem Ç.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kemal O. ve babası Hüseyin O. gözaltına alındı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken yaralı Adem Ç.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

'SİLAH ALIP GELİYORLAR'

Zafer Ç., "Eski çalıştığım iş yerinin sahibi Kemal O. ve babası Hüseyin O., beni yol üstünde gördü. Sonrasında Kemal O., aracının içerisinden bana hakaret ettiği için aramızda bir tartışma çıktı. Ben yanına gittikten sonra vuran kişi, babası yanımıza gelince tartışma büyüdü. Olayda vurulan Adem Bey, o sırada bizimle iş görüşmesi yapmak için oradaydı. Bizi ayırmaya çalıştığı için olaya müdahil oluyor. Bizi esnaf ayırdıktan sonra ben üst kattaki ofisime çıktım. Yaklaşık 5 dakika sonra Kemal O. ve Hüseyin O., iş yerlerinden ruhsatsız silahlarını alıp yeniden geldi. Ben o sırada yukarıdaydım. İş görüşmesi için gelen Adem Bey ile karşılaşıyorlar. Kemal O., konuşma bahanesiyle Adem beyi kenara çekiyor. Babası da arkadan 4-5 el ateş ediyor. Ben kendileriyle daha önceden iş mahkemesinde davalık olmuştuk. Karşı taraf benim ihtar çekmeme tavır aldı. Tavırları bu Adem arkadaşımızın vurulmasına kadar gitti" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Bayrampaşa, İstanbul, Son Dakika

