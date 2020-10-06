Baz istasyonundan hırsızlık yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde baz istasyonundan hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince kaçmaya çalışırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede son günlerde baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatan Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki devriye görevlerini arttırdı.

Bu kapsamda Karakütük Mahallesi'ndeki baz istasyonu çevresinde devriye görevi yapan ekipler, civarda bekleyen bir aracı kontrol etmek istedi. Bu sırada ekipleri görerek kaçan araç, yapılan takip sonucu yakalanarak içerisindeki 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların kaçarken araçtan attıkları 20 adet akü, 150 metre kablo, iki güç kaynağı ve bir adet bilgisayar ele geçirildi.

Üç şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - MERSİN