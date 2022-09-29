Yangın, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Park içerisinde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki baz istasyonunda aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Alevler, kısa sürede baz istasyonu direklerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Demir yığınına dönen baz istasyonu kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Baz istasyonunun yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... BAZ İSTASYONUNUN ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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