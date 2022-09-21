80 Gündür Başkent'te Eylem Yapan Akaryakıt İstasyonu Sahipleri: "Suçsuz Olduğumuzu Kanıtlayana Kadar Ankara'da Kalacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

80 Gündür Başkent'te Eylem Yapan Akaryakıt İstasyonu Sahipleri: "Suçsuz Olduğumuzu Kanıtlayana Kadar Ankara'da Kalacağız"

21.09.2022 15:09

Bazı dağıtım şirketlerinin kestiği sahte faturalar yüzünden mağdur oldukları gerekçesiyle 80 gündür Ankara’da eylem yapan akaryakıt istasyonu sahipleri, suçsuz olduklarını kanıtlayana kadar Başkent’ten ayrılmayacaklarını açıkladı. Eylemci istasyon sahipleri adına açıklama yapan Mert Ali Öztürk, “Bizler suçlu değiliz, hepimiz birer mağduruz. Evimize, çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için uğraşıyoruz. Gerekirse 800 gün sürecek ama bizler, Ankara’da, suçsuz olduğumuzu kanıtlayana kadar kalacağız” dedi.

Bazı dağıtım şirketlerinin kestiği sahte faturalar yüzünden mağdur oldukları gerekçesiyle 80 gündür Ankara'da eylem yapan akaryakıt istasyonu sahipleri, suçsuz olduklarını kanıtlayana kadar Başkent'ten ayrılmayacaklarını açıkladı. Eylemci istasyon sahipleri adına açıklama yapan Mert Ali Öztürk, "Bizler suçlu değiliz, hepimiz birer mağduruz. Evimize, çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için uğraşıyoruz. Gerekirse 800 gün sürecek ama bizler, Ankara'da, suçsuz olduğumuzu kanıtlayana kadar kalacağız" dedi.

Bazı dağıtım şirketlerinin kestiği sahte faturalar nedeniyle iş yerlerinin mahkeme kararı olmaksızın mühürlendiğini ileri süren akaryakıt istasyonu sahipleri, 80 gündür Ankara'da eylemlerini sürdürüyor. Dün Türkiye Barolar Birliği'ni ve MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden akaryakıt istasyonu sahipleri, sonrasında Ulus'taki Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Akaryakıt istasyonu sahipleri adına konuşan Mert Ali Öztürk, şunları söyledi:

"UĞRAMIŞ OLDUĞUMUZ HAKSIZLIKLARI DEVLET BÜYÜKLERİMİZE DUYURMAK İÇİN ANKARA'DA BEKLİYORUZ"

"Bizler, 80 gündür Ankara'dayız. Uğramış olduğumuz haksızlıkları tüm devlet büyüklerimize duyurmak için Ankara'da bekliyoruz. Birincisi; bizler, tamamen dağıtıcıların mağduruyken bugün suçlu ilan ediliyoruz. Bizler suçlu değiliz, hepimiz birer mağduruz. Bizler mağdurken bizlere iş yerlerini kiraya veren mülk sahipleri daha mağdur. Hepimiz, kapalı istasyonlarımıza gidemiyoruz.

"EVİMİZE, ÇOLUK ÇOCUĞUMUZA EKMEK GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Evimize, çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için uğraşıyoruz. Bugün, tüm suçsuzluğumuzu kanıtlarken birileri tarafından suçlu ilan ediliyoruz. Suçlu değil, birer mağduruz. Gerekirse 800 gün sürecek ama bizler, Ankara'da, suçsuz olduğumuzu kanıtlayana kadar kalacağız. Bizler, mahkemelerde zaten kendimizi aklayacağız, bunu biliyoruz, çünkü suçsuzuz.

"800 GÜN DE SÜRSE ANKARA'DA KALACAĞIZ"

Burada mülkiyet sahipleri var, burada çalışan işçilerimiz var. Burada emek veren emekçilerimiz var. Bu kadar insanın emeği hiçe sayılamaz. Bu yüzden hep beraber, Türkiye'nin 81 ilinden buraya gelmiş petrolcü dostlarımla beraber gerekirse, 800 gün de sürse Ankara'da kalacağız. Bizleri duysunlar, suçsuz olduğumuzu zaten anlayacaklardır."

YORUMLAR
500
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği: 2008'den Bu Yana İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İlk Görüşmesi İsrail'in Ankara Büyükelçiliği: 2008'den Bu Yana İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İlk Görüşmesi TSYD Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Murat Tarhan oldu TSYD Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Murat Tarhan oldu
Kaynak: ANKA

Ali Öztürk, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 Gündür Başkent'te Eylem Yapan Akaryakıt İstasyonu Sahipleri: 'Suçsuz Olduğumuzu Kanıtlayana Kadar Ankara'da Kalacağız' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:01:12. #1.11#
SON DAKİKA: 80 Gündür Başkent'te Eylem Yapan Akaryakıt İstasyonu Sahipleri: "Suçsuz Olduğumuzu Kanıtlayana Kadar Ankara'da Kalacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement