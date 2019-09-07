'Bazlama surat'a 15 bin lira istedi'
2 dakika önce
Hande Erçel'in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Hande Erçel'in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kılınç, suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermiş, ancak Erçel uzlaşmak istememişti.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:45
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