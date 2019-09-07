Son Dakika Haberleri: 'Bazlama surat'a 15 bin lira istedi'
Son Dakika Magazin Haber

'Bazlama surat'a 15 bin lira istedi'

2 dakika önce

Hande Erçel'in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

'Bazlama surat'a 15 bin lira istedi', System.String[]

Hande Erçel'in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kılınç, suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermiş, ancak Erçel uzlaşmak istememişti.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Survivor yarışmacısı Sahra Işık, İdris Aybirdi ile evlendi
ABD'deki defilede Ayşe Hatun Önal rüzgarı esti Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl tek celsede boşandı Ünlü şarkıcı Demi Lovato, "Bıktım" diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 08:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Bazlama surat'a 15 bin lira istedi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]