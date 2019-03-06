Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor, Hamzaoğlu ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Bb Erzurumspor, Hamzaoğlu ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

17 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine resmen Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Bb Erzurumspor, Hamzaoğlu ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine resmen Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Erzurum ekibi, deneyimli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. BB Erzurumspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:28 Kaynak: DHA

Erzurum, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor Kulübü, Spor
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