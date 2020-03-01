BB Erzurumspor zirve yarışında hata yapmadı! - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor zirve yarışında hata yapmadı! - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor zirve yarışında hata yapmadı!

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında BB Erzurumspor ile Menemen Belediyespor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

BB Erzurumspor zirve yarışında hata yapmadı!, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında BB Erzurumspor ile Menemen Belediyespor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Erzurum ekibi 2-0 kazandı.


BB Erzurumspor'un golleri 43. dakikada Jugurtha Hamroun ve 90+2. dakikada Gabriel Obertan'ın ayağından geldi.


BB Erzurumspor, bu sonuç ile puanını 45'e yükseltti ve lider Hatayspor'un 4 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Konuk ekip Menemen Belediyespor ise; 32 puanda kaldı ve kendisine 11. sırada yer buldu.


TFF 1. Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor, lider Hatayspor ile karşılaşacak. Hatay'da oynanacak mücadele şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. İzmir ekibi Menemen Belediyespor ise; 26. haftada sahasında bir diğer İzmir ekibi Altay'ı konuk edecek.


Bursaspor galibiyeti koruyamadı


TFF 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Bursaspor'u konuk etti.


Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.


Bursaspor, 6. dakikada Shehu ile 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, skoru 1-1'e getiren golü 70. dakikada Nouri ile buldu.


Bursaspor'un tek golünün sahibi Shehu, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Üst üste 3. maçından da galibiyet alamayan ve iki maçtır sahadan beraberlikle ayrılan Burasspor, puanını 41 yaptı. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Ümraniyespor ise 36 puana çıktı.


Ümraniyespor, gelecek hafta Altınordu deplasmanına konuk olacak. Bursaspor ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:04 
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