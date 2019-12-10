Son Dakika Haberleri: BBC, Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi iddialarına duyarsız kalmakla suçlandı
Son Dakika Güncel BBC, Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi iddialarına duyarsız kalmakla suçlandı - Son Dakika

BBC, Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi iddialarına duyarsız kalmakla suçlandı

6 saat önce

İngiltere'deki en büyük Müslüman örgütlenmesi olan Britanya Müslüman Konseyi (MCB), BBC'yi Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi suçlamalarına haberlerinde yeterince yer vermemekle suçladı.

BBC, Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi iddialarına duyarsız kalmakla suçlandı, System.String[]

İngiltere'deki en büyük Müslüman örgütlenmesi olan Britanya Müslüman Konseyi (MCB), BBC'yi Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi suçlamalarına haberlerinde yeterince yer vermemekle suçladı.

Britanya Müslüman Konseyi, Muhafazakar Parti'deki "kurumsal İslamofobi"yi orantılı şekilde haberleştirmediğine dair endişelerini dile getirmek için BBC Genel Müdürü Tony Hall'e mektup yazdı.

Mektupta, BBC'nin bir kamu yayıncısı olarak tarafsız ve tutarlı olması konusundaki sorumluluğuna işaret edilerek, "Müslümanlara karşı ırkçılığa da diğerlerine karşı ırkçılık kadar önem verilmesi" istendi.

"BBC, İslamofobik nefret dili kullananlara platform sundu"

MCB Başkanı Harun Han da konuya ilişkin açıklamasında, Muhafazakar Parti'de "kurumsal ve yaygın bir İslamofobi sorunu" olduğunu belirterek, "BBC, Muhafazakar Parti'deki İslamofobiyi tam olarak haberleştirmemekle kalmadı aynı zamanda aşırı sağcı İslamofobik nefret dili kullanan kişilere de (konuşmaları için) platform sundu." dedi.

Ülkede hane başına BBC'ye senelik 154 sterlin (Bin 175 TL) lisans ücreti ödendiğine dikkati çeken Han, "İngiliz Müslümanlar, esasen kendilerine karşı nefretin teşvik edilmesini kolaylaştırmak için para ödüyor." değerlendirmesi yaptı.

Muhafazakar Parti'deki İslam karşıtlığı

İktidardaki Muhafazakar Parti, İslam karşıtı söylemlerin "yuvası" olarak nitelendirilirken, parti yönetimi, birbiri ardına yaşanan olaylara rağmen soruşturma açmaya yanaşmıyor.

Çarşaflı kadınları, "posta kutuları" ve "banka soyguncularına" benzeten, "İslam sorundur, sorun İslam'dır" diye yazan ve halkın İslam'dan korkmasının "doğal" olduğunu savunan Başbakan Boris Johnson, tüm çağrılara rağmen bu ifadeleri için özür dilemedi.

Ayrıca onlarca parti üyesinin sosyal medyada İslam karşıtı mesajlar paylaştığı ancak zaman zaman bireysel soruşturmalara açılsa da bunlardan hiçbirinin ihraç edilmediği biliniyor.

Britanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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