- Selin vurduğu Brezilya'da havalimanı sular altında kaldı

RİO GRANDE - Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı, uçuşlar süresiz olarak askıya alındı. Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Eyalette 90 kişinin ölümüne neden olan sel 1.4 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Eyalette hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi ulaşımı da vurdu. Eyaletin başkenti Porto Alegre'deki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kalırken, göle dönen pistin üstündeki uçaklar suya gömüldü. Uçaklar arasında geçiş için botların kullanıldığı havalimanında uçuşlar süresiz olarak askıya alındı. Yetkililer, yolculara uçuş durumlarıyla ilgili olarak havayolu şirketleriyle irtibata geçmelerini tavsiye etti.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselirken, 128 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı yükseldi. Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiği belirtilerek, 128 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. - RİO GRANDE