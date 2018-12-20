Bbdso'dan İsmet İnönü'yü Anma Konseri
6 saat önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), ölümünün 45'inci yılında ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü anma konseri verdi.
Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), ölümünün 45'inci yılında ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
'yü anma konseri verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Emin Güven Yaşlıçam yönetti.
Alman keman sanatçısı Nicolas Koeckert'in sahne aldığı konserde, Eduard Lalo'nun, "İspanyol Senfonisi" ve Georges Bizet'in "Carmen Operası Süitlerinden Seçmeler" isimli ünlü eserleri seslendirildi.
İki Fransız bestecinin eserlerini BBDSO eşliğinde seslendiren sanatçı Koeckert, müzikseverlerden büyük alkış aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:50 Kaynak: AA
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