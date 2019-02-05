Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Saksafon Konçertosu"

Bbdso'dan "Saksafon Konçertosu"

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, Lee Actor'ın "Saksafon Konçertosu"nu seslendirecek.

Bbdso'dan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, Lee Actor'ın "Saksafon Konçertosu"nu seslendirecek.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Fethi Günçer'in solist olarak katılacağı konserde, ünlü besteci Lee Actor'un "Saksafon Konçertosu" eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Şef Can Okan'ın yöneteceği konserde müzikseverler, ilk kez 1787 yılında Prag'da sahnelenen "Don Giovanni" operasının uvertürünü dinleme imkanı bulacak.

Konserde, 20. yüzyılın en önemli Rus bestecilerinden Prokofiev'in, Joseph Haydn'ın tarzından esinlenerek yazdığı "Klasik Senfoni" de seslendirilecek.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser, 7 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:05 Kaynak: AA

Haydn, Don Giovanni, Bursa, Kültür Sanat
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