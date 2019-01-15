BBDSO ile Macaristan'dan Finlandiya'ya Bir Yolculuk
1 saat önce
BBDSO bu hafta ünlü besteciler Macar Franz Liszt ve Finlandiyalı Jean Sibelius'un en tanınmış eserlerini Şef Theodore Kuchar yönetiminde sahneye taşıyor.
Konserde ayrıca Liszt'in 1. Piyano konçertosu da solist Muhiddin Dürrüoğlu tarafından seslendiriliyor.
Uludağ Premium'un sponsorluğunda Bursa Filarmoni Derneği'nin desteği ile klasik müziği geniş kitlelere ulaştıran ve önemli bir izleyici kitlesine ulaşan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta sanatseverleri Ukrayna asıllı Amerikalı Şef Theodore Kuchar yönetiminde Macaristan'dan Finlandiya'ya bir yolculuğa çıkarıyor.
Önemli besteciler Macar Franz Liszt ve Finlandiyalı Jean Sibelius'un eserleri 17 Ocak'ta BBDSO sahnesinde Bursalı sanatseverlerle buluşuyor. Liszt'in piyano için yazdığı en tanınmış eserlerinden olan "Macar Rapsodileri" ve besteci Sibelius'un en ünlü senfonisi 2. Senfoni BBDSO orkestrası eşliğinde seslendiriliyor. Konserde besteciliğinin yanı sıra en büyük piyanistlerden biri olarak da gösterilen Liszt'in 1. Piyano konçertosu ülkemizin yetiştirdiği en önemli piyano virtüözlerinden Muhiddin Dürrüoğlu tarafından çalınıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:29 Kaynak: Bültenler
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