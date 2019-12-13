BBDSO, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı - Son Dakika
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BBDSO, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı

2 gün önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde "Klasik Müziğin Olimpiyatı" olarak nitelenen "Çaykovski" yarışmasında ödül alan Moldovalı keman sanatçısı Tatiana Samouil'i konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde "Klasik Müziğin Olimpiyatı" olarak nitelenen "Çaykovski" yarışmasında ödül alan Moldovalı keman sanatçısı Tatiana Samouil'i konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, dünyaca ünlü orkestra şefi Adrian Prabava yönetti.

Gecede Mikhail Glınka'nın "Ruslan-Ludmila" uvertürü, Anton Arensky'nin Keman konçertosu ve Dimitri Şostakoviç'in "9. Senfonisi" seslendirildi.

Konser sonunda solist Tatiana Samouil ve şef Adrian Prabava sanatseverler tarafından alkışlandı.

BBDSO, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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