Son Dakika Haberleri: BBP Bingöl İl Başkanı Çolakoğlu Görevinden Alındı

BBP Bingöl İl Başkanı Çolakoğlu Görevinden Alındı

13 dakika önce

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, partisinin Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu'nun görevden alındığını ve Bingöl il teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

BBP Bingöl İl Başkanı Çolakoğlu Görevinden Alındı, System.String[]
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, partisinin Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu'nun görevden alındığını ve Bingöl il teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Keser, yaptığı yazılı açıklamada, Çolakoğlu'nun, Genel Merkezin bilgisi dışında Bingöl belediye başkan adaylığı başvurusunda bulunması nedeniyle görevinden alındığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:06 Kaynak: AA

Politika
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