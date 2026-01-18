BBP'den Suriye ve PKK'ya İlişkin Açıklama - Son Dakika
BBP'den Suriye ve PKK'ya İlişkin Açıklama

18.01.2026 19:16
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, Suriye'deki gelişmelere dair umutlu açıklamalar yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, Suriye'deki gelişmelere ilişkin " İnşallah bu haberler devam eder. Suriye'den PKK'nın bütün güçleri, bütün eşkıyaları süpürülür. Oradakiler de inşallah huzura kavuşur. Bütün Orta Doğu'daki Müslüman ümmet huzur bulur." değerlendirmesinde bulundu.

Yörükçüoğlu, partisinin Halk Kütüphanesi'ndeki Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Afyonkarahisar İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, BBP'nin bir dava hareketi olduğunu, bunun da inanca, kültüre ve medeniyete bağlılıktan geldiğini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'nin çevresinde karışıklıklar olduğunu dile getiren Yörükçüoğlu, "Malumunuz Irak'ı tarumar etmişlerdi. Suriye'yi mahvettiler. Şimdi sıra İran'a geliyor. 12 gün savaşı yaşandı. İsrail'in tecavüzü neticesinde. Gördük ki güç kimin elindeyse zulüm orada. Çünkü güç Türk'te değilse dünyada zulüm hakimdir. Eğer güç Türk'teyse zulüm biter, oraya adalet gelir, merhamet gelir. Ne yazık ki dünyada güç, zalimlerin elinde. Türk milleti olarak her zamankinden daha fazla çalışmalıyız." dedi.

Yörükçüoğlu, son günlerde Suriye'de güzel gelişmelerin olduğunu ifade ederek, "Orada marksist, leninist, ateist Mossad'ın maşası, bozguncu bir terör örgütü, nüfusları çok az olmasına rağmen İsrail ve siyonistlerin yardımıyla büyük bir toprak parçasını elinde tutuyor. İnsanları sadece topraklarını değil, hayatını da gasp ediyor. Güzel haberler var. İnşallah bu haberler devam eder. Suriye'den PKK'nın bütün güçleri, bütün eşkıyaları süpürülür. Oradakiler de inşallah huzura kavuşur. Bütün Orta Doğu'daki Müslüman ümmet huzur bulur." ifadesini kullandı.

Divan Başkanlığını BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney'in yaptığı kongrede, mevcut başkan Süleyman Çağlar, yeniden Afyonkarahisar İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

