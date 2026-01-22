BBP Genel Başkanı Destici: 'Allah'ın inayetiyle bayrak yere düşmeyecek' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

BBP Genel Başkanı Destici: 'Allah'ın inayetiyle bayrak yere düşmeyecek'

22.01.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya var olduğu sürece Türk milletinin var olmaya devam edeceğini belirterek "Dünya üzerinde Türk milletinin tek bir ferdi yaşadığı sürece Allah'ın inayetiyle bayrak yere düşmeyecek" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya var olduğu sürece Türk milletinin var olmaya devam edeceğini belirterek "Dünya üzerinde Türk milletinin tek bir ferdi yaşadığı sürece Allah'ın inayetiyle bayrak yere düşmeyecek" dedi.

Destici, "Türk bayrağına yönelik saldırılar; Türk milletine, milletin manevi çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve şehitlerin kanlarıyla sahip çıkılan, yine şehitlerin kanlarıyla korunan Türk vatanına açık bir düşmanlığın ifadesidir. Bu tür saldırılar ilk defa yaşanmadı ve münferit hadiseler olarak değerlendirilemeyecek. Yarım yüzyıla yaklaşan bir süredir Türkiye'yi parçalamak amacıyla kurdurulup beslenen bir terör örgütü, cinayetlerinin yanı sıra bazen doğrudan bazen de uzantıları aracılığıyla milletin ve milli değerleri sistematik şekilde hedef alıyor" diye konuştu.

Parti kongrelerinde ve toplantılarda Türk bayrağının yere atıldığını hatırlatan Destici, "Kazanılan belediyelerde ilk iş olarak gönderlerden ve duvarlardan Türk bayrakları indirildi. Türkiye Cumhuriyeti ibareleri ve Atatürk resimleri kaldıldı. Terör örgütünün kurdurduğu partilerin temsilcileri katıldıkları toplantılarda her dönemde ve buldukları her fırsatta İstiklal Marşı'na saygısızlık yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden defalarca millete, devlete, tarihe, inançlara ve milli değerlere hakaret edildi" ifadelerini kullandı.

Destici, "Hiçbir devlet varlığını, birliğini ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütlerine bu ölçüde müsamaha gösteremeyecektir. Devletler; suçla, suç örgütleriyle, ihanetle ve hainlerle müzakere etmeyecektir, mücadele edecektir. Suçluları yakalayarak etkisiz hale getirecektir. Aksi halde devletler var olamaz" dedi.

'HAK EDENLER HAK ETTİKLERİ MUAMELEYİ GÖRMELİDİR'

Destici, "Millete, devlete ve vatana düşmanlık edenlerin hiçbir tereddüde yer bırakılmadan ve kamuoyunda şüphe oluşmadan hak ettikleri muameleyi görmeleri gerekir. Başka millete, başka devlete ve başka bayrağa bağlı olanların eğitim, sağlık, çalışma ve mülk edinme başta olmak üzere vatandaşlık haklarından faydalanmalarının engellenmesi ve nereye bağlılarsa oraya gönderilmeleri lazım" diye konuştu.

'TERÖRE DESTEK VEREN YAPILAR KAPATILMALIDIR'

Devleti, milleti ve vatanı hedef alan cinayetlerin ve düşmanlığın sorumlularının cezalandırılması gerektiğini kaydeden Destici, "Terör örgütüne destek sağlamak amacıyla kurulan, siyasi parti görünümlü yapılanmalar dahil tüm organizasyonların kapatılması ve varlıklarına el konulması gerekir. On binlerce evladın hayatını kaybetmesinin, yüz binlerce ailenin hayatının mahvolmasının ve milletin topyekün yaşadığı acıların müsebbiplerine düşen, hak ettikleri şekilde hukukun işletilmesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Allah'ın inayetiyle bayrak yere düşmeyecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 27 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:08:44. #7.11#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici: 'Allah'ın inayetiyle bayrak yere düşmeyecek' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.