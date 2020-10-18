BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki

18.10.2020 16:01

- BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "1915'de bizi arkadan vuran, o dönemin emperyalistlerine güvenip de Anadolu topraklarında çeşitli zalimliklere imza atan Ermenilerin kırıntılarının kurduğu Ermenistan devleti bugün de...

- BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "1915'de bizi arkadan vuran, o dönemin emperyalistlerine güvenip de Anadolu topraklarında çeşitli zalimliklere imza atan Ermenilerin kırıntılarının kurduğu Ermenistan devleti bugün de Azerbaycan'a saldırıyor. 30 yıl önce soykırım yaparak işgal ettiği toprakları Azerbaycan'ın kahraman milli ordusu bir bir kurtarmaya başlayınca şimdi de sivilleri hedef alıyor. Bu saldırıları lanetliyorum" dedi.

BBP 11. Olağan Kongresi, Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı. Kongrede konuşan BBP Genel Başkanı Destici, BBP'nin kurulduğu günden bugüne milletin değer yargılarının zırhı olduğunu belirterek, "Biz, siyasetin karanlık koridorlarında hiçbir zaman yürümedik. Milletin sırtına basarak yükselenlerden olmadık. Milletimizle birlikte yükseleceğiz. Hiçbir vesayet odağının partisi olmadık, olmayacağız. Hiçbir gizli pazarlığımız, gizli hesabımız olmadı" diye konuştu.

Bugünün Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu anımsatan Destici, "Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutluyorum. 1915'de bizi arkadan vuran, o dönemin emperyalistlerine güvenip de Anadolu topraklarında çeşitli zalimliklere imza atan Ermenilerin kırıntılarının kurduğu Ermenistan devleti bugün de Azerbaycan'a saldırıyor. 30 yıl önce soykırım yaparak işgal ettiği toprakları Azerbaycan'ın kahraman milli ordusu bir bir kurtarmaya başlayınca şimdi de sivilleri hedef alıyor. Bu saldırıları lanetliyorum. Birileri ateşkesten, müzakereden bahsediyor. İşte Rusya çağırdı ne oldu, iki saat sonra Ermenistan tekrar sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Onun için işgal edilmiş toprakların tamamı kurtarılmadan ya da Ermenistan çekilmeden müzakereden, ateşkesten söz etmek olmamalı. Bakın neden ateşkes çağrısı yapıyorlar? Ermenistan oraları işgal ederken, binlerce Azerbaycanlı kardeşimizi şehit ederken ateşkes çağrısı yapmayanlar bugün neden ateşkes çağrısı yapıyor? Çünkü Azerbaycan ordusu ilerliyor. Bırakın işgal edilmiş toprakları eğer şayet baş başa kalsalar Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı üç ayda tarih sahnesinden siler. Bunu biliyorlar. Silecektir de inşallah" şeklinde konuştu.

Destici, "Cephe bir değil. Diğer tarafta da Doğu Akdeniz'deki gelişmeler var. Orada Ermenistan'ı Türklüğün, Müslümanlığın başına bela edenler burada da Yunanistan'ı yapıyorlar. Aynı şey bizimle Yunanistan arasında da geçerli. Çekilsinler aradan Ege Denizi'nde ya da Doğu Akdeniz'de ne Yunanistan kalır, ne bir tane Yunan gemisi kalır ne de Rum kesiminin şımarıklıkları kalır. Orada da bizi Antalya Limanı'na hapsetmeye çalışıyorlar. Ama devletimiz şu anda bu konuda çok iradeli bir duruş sergiliyor" dedi.

Yeni bulunan doğal gaz rezervine ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, "Dün yeni rezerv bulundu. Türkiye daha güçlü olacak. İşte bu güçten çekiniyorlar. Bölgede Türkiye'nin daha da güçlenmesini istemiyorlar. Bütün karşı duruşlarının sebebi budur. Yunanistan'ın baktığımız zaman 500 kilometre uzağındaki Meis Adası bize sadece iki kilometre. Bu adalar nasıl bırakılmış? Hem Lozan Antlaşması hem de 1947 Paris Antlaşması'nın tekrar irdelenmesi lazım. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Destici, gündemin en çok konuşulan konulardan birinin de kadın ve çocuk cinayetleri olduğuna dikkat çekerek, "Bunlar hepimizin canını yakmaya devam ediyor. Biz, başından itibaren BBP olarak tedbir alınmasını söyledik. Cezaların ağırlaştırılmasını söyledik. Bir cani sapık, 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğu kaçıracak, tecavüz edecek, sonra da öldürecek. Bunun cezası ne olmalı size soruyorum? Bunun bir tek cezası var, mutlaka ama mutlaka idam olmalı. 2018'de Meclis'e ilk girdiğimizde Anayasa değişikliği bununla ilgili oldu. Hiçbir grup desteklemedi. Şimdi Meral Hanım, Kırıkkale'de bir kadın cinayeti işlenince gitti, çıkışta idamdan bahsetti. Daha sonra MHP Genel Başkanı söyledi. AK Parti grubunun sözcüleri, Meclis Başkanımız söyledi. Cumhurbaşkanımız 'önümüze gelirse imzalarız' dedi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve BBP'nin oyları idam cezasını en azından referanduma götürmeye yetiyor. Hadi buyurun hep birlikte elimizi taşın altına koyalım ve bunu milletin önüne götürelim diyorum" açıklamasında bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki - Son Dakika


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