BBP Genel Başkanı Destici: "Deprem bölgeleri ayağa kalkıyor, devletimiz güçlüdür"

01.02.2026 17:38
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Destici, deprem bölgesindeki çalışmalar, terörle mücadele, dış politika ve aile yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına depremde ve terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitleri anarak başlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya Mezarlığı'nda deprem şehitlerini ziyaret ettiklerini belirtti. Depremin her ailenin hayatında derin izler bıraktığını ifade eden Destici, "Her bir kaybın ayrı bir hikayesi, ayrı bir acısı var. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

BBP olarak depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını belirten Destici, Alperen Arama Kurtarma ekiplerinin AFAD, Kızılay ve diğer kurumlarla birlikte çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Deprem bölgelerinde devletin büyük bir toparlanma süreci yürüttüğünü dile getiren Destici, "Kısa sürede yüz binlerce konut yapıldı. Eksikler olabilir ama esas olan şehirlerimizin büyük ölçüde ayağa kaldırılmış olmasıdır" ifadelerini kullandı. Depremin Türkiye'ye ekonomik açıdan ağır bir yük getirdiğini belirten Destici, "Deprem bölgeleri için 100 milyar doların üzerinde bir bütçe ayrıldı. Bu, her devletin altından kalkabileceği bir yük değildir. Devletimiz güçlüdür" dedi

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Destici, PKK ve uzantılarının Kürt vatandaşları temsil etmediğini söyledi. Terörle mücadeleye 40 yılda yaklaşık 2 trilyon dolar harcandığını söyleyen Destici, "Bu örgütler ABD ve İsrail'in taşeronudur. Türkiye, sınırlarında bir terör devletine asla izin vermeyecektir" ifadelerini kullandıGazze'de yaşananlara da dikkat çeken Destici, İsrail'i sert sözlerle eleştirerek uluslararası kuruluşların çifte standart uyguladığını ifade etti. Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayan Destici, savunma sanayii yatırımlarının önemine işaret etti.

Aile yapısının korunmasına yönelik de açıklamalarda bulunan Destici, kadın hastaneleri ve kadın üniversiteleri kurulması yönündeki önerilerini yineledi. Kadınların ailelerine daha fazla vakit ayırabilmesi için çalışma saatlerine yönelik düzenleme yapılması gerektiğini savunan Destici, ev hanımlarına maddi destek verilmesini de teklif etti.

Konuşmasının sonunda yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Destici, kongrede görev alan partililere teşekkür etti. Destici, "Büyük Birlik Partisi sadece bir siyasi parti değil, bir dava hareketidir" diye konuştu - MALATYA

