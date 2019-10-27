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Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Hedek'te fuar alanını gezdi

BBP Genel Başkanı Destici, Hedek'te fuar alanını gezdi

55 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı'nı gezdi.

BBP Genel Başkanı Destici, Hedek'te fuar alanını gezdi, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı'nı gezdi.

Hendek ilçesinde partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelen Destici, toplantı sonrası Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve divan kurulu üyeleriyle fuarı ziyaret etti.

Babaoğlu, Destici ile BBP Divan Kurulu üyelerine fuarla ilgili bilgi verdi.

Gezinin ardından Destici, Yüce, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı ve diğer protokol üyeleriyle Hendek Belediyesi standına gelerek fuarla ilgili son gelişmeler değerlendirildi. Sarı, fuarda yer alan firmalar hakkında heyete bilgi verdi.

Babaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Fuarın son gününde ziyaretçi sayısının 70 binleri bulduğunu öğrendik. Burada herkesin yüzü gülüyor. Büyük bir memnuniyet var." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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