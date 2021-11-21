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BBP Genel Başkanı Destici, Nazilli İlçe Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Nazilli İlçe Kongresi'nde konuştu

21.11.2021 20:15

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK ile yol yürüyenlere, büyükelçiden medet umanlara bu millet hiçbir dönem yetki vermemiştir ve vermeyecektir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK ile yol yürüyenlere, büyükelçiden medet umanlara bu millet hiçbir dönem yetki vermemiştir ve vermeyecektir." dedi.

Destici, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kürt sorununun olmadığını söyledi.

HDP ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, şöyle konuştu:

"Bir taraftan diyeceksiniz ki 'HDP, Kürt siyasal hareketinin temsilcisidir', öbür taraftan da devletin varlığı ve ülkenin bütünlüğünden bahsedeceksiniz. Güneş balçıkla sıvanmaz. PKK neyse HDP odur, HDP neyse PYD, YPG odur. Kandil'deki Kalkan neyse Meclis'teki Pervin Buldan aynıdır. HDP ile ittifak yapanlar ya da onu meşrulaştırmaya çalışanlar bunu bilmiyor mu? Sırf oy kaygısı, belediye kazanma kaygısı, meclisteki çoğunluğu elde etme kaygısıyla PKK'nın uzantısı HDP ile iş tutmaktan vazgeçmiyorlar, bunun için sistem değişikliği istiyorlar."

"Yeni sistemde 5 yılda istikrar sağlandı"

Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 50+1'in güvenoyu anlamına geldiğini vurguladı.

Yeni sistemde güvenoyunun milletten alındığını belirten Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar milletin elinden alıp kendi istediklerini yapmaya çalıyor. Milletvekillerini ön seçim yapmadan belirledi. Meclis'te grup kararına uyma zorunluluğu tuttu. 'Milletvekilleriyle biz bu işi yürüteceğiz' diyorlar. Meclis'e saygımız sonsuz. Meclis güçlü olmalı ama tam demokratik düşünceyle bu mümkün olur. Yeni sistemde 5 yılda istikrar sağlandı. Şimdi ne diyorlar; erken seçim. Sanıyorlar ki Türkiye eski sistemle yönetiliyor. Eskiden her 2,5 senede hükümet değişiyordu. Halkın oyunun yüzde 99'u Meclist'e temsil ediliyor. Dön 2002'ye, halkın oyunun sadece 54'ü Meclis'te temsil ediliyordu. 46'sının bir tane temsilcisi yoktu. O günleri istiyorlar."

Destici, Cumhur İttifakı'nın ortağı olduklarını, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali için doğru olanları destekleyip yanlış ve noksan bulduklarını Meclis'te dile getirdiklerini aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Destici, "Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Büyükelçilere, Kanal İstanbul için 'Türkiye'ye yatırımcı gelmesin' mektubu yazıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Senin muhatabın büyükelçiler değil, senin muhatabın millet. Sandıkta millet kime oy verirse gelir bu ülkeyi o yönetir. Avrupa değil, büyükelçiler yönetemez. Onlardan medet umuyorlar. PKK ile yol yürüyenlere, büyükelçiden medet umanlara bu millet hiçbir dönem yetki vermemiştir ve vermeyecektir."

BBP Genel Başkanı Destici, Nazilli İlçe Kongresi'nde konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, Nazilli İlçe Kongresi'nde konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, Nazilli İlçe Kongresi'nde konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, Nazilli İlçe Kongresi'nde konuştu

Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Nazilli, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Nazilli İlçe Kongresi'nde konuştu - Son Dakika
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