BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye'nin bu anayasasından kurtulması lazım" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye'nin bu anayasasından kurtulması lazım"

18.11.2020 14:29
BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin bu anayasasından kurtulması lazım. Bu darbe anayasasının ürünü olan siyasi partiler yasasından ve seçim kanunundan kurtulması lazım" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin bu anayasasından kurtulması lazım. Bu darbe anayasasının ürünü olan siyasi partiler yasasından ve seçim kanunundan kurtulması lazım" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın yıllarca oyalandığını söyleyen Destici, "Azerbaycan'a ait Karabağ bölgesindeki topraklar, vatan toprakları bundan yaklaşık 30 sene önce Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Bu işgal sırasında binlerce Azerbaycan Türkü soykırıma tabi tutularak katledildi, şehit edildi. Azerbaycan'ın toprağının beşte biri, yani yüzde 20'si işgal edilmiş. 30 yıl boyunca Azerbaycan oyalandı. Minsk Grubu, Birleşmiş Milletler, 30 yıl boyunca bir çözüm üretilemedi. Ermenistan'ın işgali ortadan kaldırılamadı. Buna rağmen Azerbaycan yine sabırla bekledi. 30 sene sonra Ermenistan bir kere daha saldırmaya başladı ama unuttuğu bir şey vardı. Artık ne Azerbaycan 90'lardaki Azerbaycan'dı ne de Türkiye 90'lardaki Türkiye idi. Neticede karşılığını öyle bir aldı ki, işgal edilmiş toprakların önemli bir kısmı kurtarıldı. Müdahale edilmesi, ateşkes sağlanmasa, masaya oturulmasa işgal edilmiş bütün topraklarla birlikte Azerbaycan askeri ile birlikte, milli ordusu ile birlikte Ermenistan'ı fethedebilirdi. Bu güce ve bu kudrete sahip" dedi.

Azerbaycan'a asker gönderilmesi ile ilgili TBMM tarafından kabul edilen tezkere hakkında kendilerinin de fikirlerinin sorulması gerektiğinin altını çizen Destici, "Dün bununla ilgili TBMM'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Gruplar adına konuşmalar yapıldı. Gönlümüz isterdi ki biz de konuşalım. Duygularımızı düşüncelerimizi ifade edelim. Maalesef buna fırsat bulamadık. Sadece grubu olan partiler konuşturuldu ve meclis artık öyle bir noktaya geldi ki özellikle meclisin işlevinin azaldığını ifade eden guruplara söylüyorum. Kendileri bizzat bunun aletidirler. Bir konu ile ilgili gelen bir kanun teklifi olsun, tezkere olsun, başka önergeler olsun gruplar adına hepsi konuşuyorlar. Dünde grup adına bu tezkere hakkında hepsi 20 dakika konuştu bütün gruplar. Sonra şahısları adına iki kişi konuşuyor, onları da birisini AKP, birisini CHP konuşuyor. Bari bunu da grubu olmayan iki siyasi parti konuşsun. Bu da yetmiyor her arada grup başkanları istedikleri anlarda söz alıyorlar, konuşuyorlar. Bence meclisin bu yanlıştan bir an önce kurtulması ve gündemle ilgili konuşmuyorsa sözcünün uyarılması ve gündemle ilgili konuşması sağlanmalıdır. Özellikle grubu olmayan siyasi partilere de mutlaka ve mutlaka her önerge ve her kanun teklifinde, bugünkü özellikle tezkere konularında söz verilmesinin demokrasi açısından, milli iradenin tecelli etmesi açısından çok önemli gördüğümüzü buradan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Türkiye'yi bu darbe anayasasından birlikte kurtaralım"

Anayasa değişikliği hakkında da konuşan Destici, "Yeni bir anayasa isteniyorsa ki biz Büyük Birlik Partisi olarak başından itibaren ifade ediyoruz ve söylüyoruz. Türkiye'nin bu anayasasından kurtulması lazım. Bu darbe anayasasının ürünü olan siyasi partiler yasasından ve seçim kanunundan kurtulması lazım. Gelin bunları yapalım. Bırakın HDP'yi geriye kalan partilerimiz birlikte oturup, bunu gelin birlikte yapalım. Türkiye'yi bu darbe anayasasından birlikte kurtaralım. Orada herkes kendi parti çıkarını ya da siyasi çıkarını bir kenara bıraksın. Milletin çıkarını ortaya koyarak bunu birlikte yapalım. Biz başından beri BBP olarak bunu söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Korona virüs salgınında daha tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Pandemi tüm hızıyla devam ediyor. İyileşen hasta sayılarımız maalesef yeni hasta sayılarımızın altında. Şunu da söyleyelim, daha önce de ifade ettik. Yapabileceğimiz tek şey bu virüsle mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen. Bu kurallara azami derecede uymamız gerekiyor. Asla bir tereddüt yaşamamız gerekiyor. Çember daralmış vaziyette. Bu süreçte vatandaşlarımızın çok daha fazla dikkatli olmaları ve titiz davranmaları gerekiyor. İnşallah aşı çalışmalarında ümit verici gelişmeler var. Bunların bir tanesinin de Türk bilim adamaları tarafından Almanya'da yapılması gerçekten bir Türk olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak beni de ziyadesi ile mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. İnşallah birkaç ay daha aşı devreye girene kadar çok daha titiz, çok daha dikkatli, çok daha tedbirli olmak gibi bir mecburiyetimiz var." - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin bu anayasasından kurtulması lazım
BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin bu anayasasından kurtulması lazım

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Tezkere, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye'nin bu anayasasından kurtulması lazım' - Son Dakika


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