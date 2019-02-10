BBP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Tanıttı

Büyük Birlik Partisi
(BBP
) Trabzon
İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını tanıttı.
BBP Trabzon İl Başkanı Yahya Aksu
, bir kafede düzenlenen toplantıda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayını tanıtarak, seçim startını verdiklerini söyledi.
Aksu, ilçe belediye başkan adaylarının tamamını bu hafta içerisinde kesinleştireceklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil olmak üzere Trabzon'da 18 belediye başkan adaylığı için seçime hazırız. Elimizden geldiği kadar çalışacağız. Şu anda bizim için her şey Trabzon. Bütün gayretimizi Trabzon'a hizmet yolunda harcayacağız." dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Yazıcı
ise merhum Muhsin Yazıcıoğlu
'nu rahmet ve minnetle andıktan sonra kendisini tanıttı.
Lise yıllarından itibaren siyasetin içerisinde olduğunu ifade eden Yazıcı, "İçinizden gelen bir kardeşiniz olarak Trabzon'un sorunlarını iyi bildiğime inanıyorum. Bu sebepten dolayı büyükşehir belediye başkan adayı
olduğumu kamuoyuna açıklıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi. Sürmene
ilçesi belediye başkan adayı Orhan Kahveci
, Araklı
ilçesi belediye başkan adayı Hamit Baycan, Köprübaşı
ilçesi belediye başkan adayı Atilhan Sancak ve Çaykara
ilçesi belediye başkan adayı Rıfat Taşkın da söz alarak, ilçeye yapacakları yatırımlar hakkında bilgi verdi.