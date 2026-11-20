Bu girişime dünyada katılan ilk özel sektör bankası olan BBVA, hem küresel ölçekte hem de girişime katılan ülkelerde sürdürülebilir finansman, yatırım projelerinin hazırlanması ve özel sektör sermayesinin seferber edilmesi konusundaki uzmanlığını paylaşmak üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

BBVA Sürdürülebilirlik Bilgi ve Analiz Global Direktörü Antoni Ballabriga, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da (Türkiye) düzenlenen COP31 kapsamında BRIDGE girişiminin tanıtımında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Zirvenin odağında uygulama yer alıyor. Bu doğrultuda, iklim finansmanını harekete geçirmenin önündeki en önemli zorluklardan biri, ülkelerin taahhütlerini ve hedeflerini yatırım çekebilecek projelere dönüştürmek. Bunun başarılabilmesi için finans sektörünün sürece ilk aşamalardan itibaren dahil edilmesi büyük önem taşıyor. Böylece finans kuruluşları yerel piyasalara ilişkin bilgi birikimlerini, projelerin finansal uygulanabilirliğine yönelik uzmanlıklarını ve finansman çözümlerini ortaya koyabilir. BRIDGE gibi girişimler, ülkelerin önceliklerini bu öncelikleri hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan sermayeyle buluşturmaya yardımcı olabilir.”

İklim finansmanının seferber edilmesi, gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin karşı karşıya olduğu temel zorluklardan biri. Gelişmekte olan ülkelere yönelik yıllık iklim finansmanının 2035 yılına kadar en az 1,3 trilyon dolara çıkarılması yönündeki uluslararası hedef, yalnızca kamu ve özel sektör kaynaklarının artırılmasını değil, aynı zamanda iklim taahhütlerinin yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesinin önündeki engellerin aşılmasını da gerektiriyor. Bu engeller arasında risklerin paylaşılmasındaki güçlükler, öngörülebilir yatırım çerçevelerinin eksikliği ve iklim politikaları ile ekonomik stratejiler arasındaki koordinasyon yetersizliği bulunuyor.

BRIDGE, her ülkenin kendi belirlediği önceliklerden hareketle bu zorlukların aşılmasını hedefliyor. Bu kapsamda finansman ihtiyaçlarını ve kurumsal kapasiteleri analiz ediyor, yatırım fırsatlarını belirliyor ve projelerin hazırlanmasına destek oluyor. Ayrıca bu fırsatları potansiyel yatırımcılarla buluşturarak finansman çözümlerinin tasarlanmasını kolaylaştırıyor. Mevcut kurum ve mekanizmalardan yararlanan girişim, bir yatırım fonu olarak faaliyet göstermiyor ve hükümetlerin karar alma süreçlerinin yerini almıyor.

Bu iş birliği kapsamında çok taraflı kalkınma bankaları, ulusal bankalar ve kalkınma kuruluşları, uluslararası iklim fonları ile özel sermaye kuruluşları da yer alabilecek.

BRIDGE inisiyatifine katılımını açıklayan ülkeler

BRIDGE inisiyatifi, ilk etapta belirli sayıda ülkeyle iş birliği yapılmasını, ardından iklim taahhütlerinin hayata geçirilmesini güçlendirmek isteyen diğer ekonomileri de kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyor.

Yeni ülkelerin katılımı, ulusal önceliklere uygun teknik ve finansal iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine, mevcut yatırım platformlarından ve kurumsal mekanizmalardan yararlanılmasına imkân tanıyacak.

Gelişmekte olan diğer piyasalar için deneyim paylaşımı

BBVA, sürdürülebilir finansman ve yerel bankacılık sistemleri aracılığıyla özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesi konularındaki deneyimini BRIDGE ile paylaşmaya yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

Olası iş birliği; projelerin finansal uygulanabilirliği, finansman çözümlerinin yapılandırılması ve risk paylaşım mekanizmaları konularında bilgi ve deneyim aktarımının yanı sıra teknik danışmanlık süreçlerine katılımı da kapsayabilir.

BBVA'nın Türkiye, Meksika, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerdeki mevcudiyeti, gelişmekte olan farklı ekonomilerde de şirketlerin yatırım ihtiyaçları ve finansman koşulları konusunda uygulamaya dayalı bir bakış açısı sunmasına imkân tanıyor.

BBVA, Ocak 2025'ten bu yana sürdürülebilir işlere yönelik finansman kapsamında 254 milyar euronun üzerinde finansman sağladı. Bu tutarın yaklaşık 100 milyar euroluk¹ bölümü, başta Meksika, Türkiye ve Güney Amerika olmak üzere gelişmekte olan ekonomilere yönlendirilirken, yaklaşık 60 milyar euroluk bölümü elektrifikasyonla bağlantılı projelere aktarıldı.

*Gelişmekte olan ekonomilerde sürdürülebilir iş hacmi kapsamında yönlendirilen tutara Asya dahil değildir.