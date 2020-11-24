BDDK, Aktif Radyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.
24.11.2020 10:15
BDDK, Aktif Radyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.
BDDK, Aktif Radyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.
Aralık, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BDDK, Aktif Radyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi. - Son Dakika Ekonomi
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