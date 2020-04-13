BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: 'Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından... - Son Dakika Ekonomi

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından...

6 saat önce

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben:

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz."

mehmet ali akben, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:50 Kaynak: AA

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Son Dakika

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