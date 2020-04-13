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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından...
6 saat önce
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:50 Kaynak: AA
Son Dakika BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak