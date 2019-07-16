Bebeğini göremediği iddiasıyla kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdü-2
8 saat önce
TUTUKLANDIBursa'da kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldüren üç çocuk babası Engin Kocakulak (39), Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:20 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Bursa'da kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldüren üç çocuk babası Engin Kocakulak (39), Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Engin Kocakulak, 'Kasten adam öldürmek' suçundan hakim karşısına çıktı. Çıkarıldığı Bursa 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesini tekrarlayan Engin Kocakulak, tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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