Bebeğini göremediği iddiasıyla kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdü-2

TUTUKLANDI

Bursa'da kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldüren üç çocuk babası Engin Kocakulak (39), Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Engin Kocakulak, 'Kasten adam öldürmek' suçundan hakim karşısına çıktı. Çıkarıldığı Bursa 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesini tekrarlayan Engin Kocakulak, tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.