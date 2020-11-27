Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika

Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

27.11.2020 05:46
Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE), System.String[]

Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE) SİVAS'ta yeni doğmuş bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz (35), tutuklandı.

Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

SİVAS'ta yeni doğmuş bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz (35), tutuklandı.
Sivas'ta yeni doğurduğu erkek bebeğini önceki gün sabah saatlerinde boş arsaya çıplak halde terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz, olay sonrası yakalanarak Numune Hastanesi kadın doğum servisinde tedaviye alındı. Polis nezaretinde tedavisinin ardından Nebile Gücükyılmaz, emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Nebile Gücükyılmaz tutuklanarak, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika


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