Bebeğini susturmak isterken öldürdüğü iddia edilen annenin yargılandığı dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bebeğini susturmak isterken öldürdüğü iddia edilen annenin yargılandığı dava - Son Dakika

Bebeğini susturmak isterken öldürdüğü iddia edilen annenin yargılandığı dava

6 saat önce

Adana'da ağlayan 6 aylık bebeğini susturmak isterken ölümüne neden olduğu iddia edilen annenin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Bebeğini susturmak isterken öldürdüğü iddia edilen annenin yargılandığı dava, System.String[]

Adana'da ağlayan 6 aylık bebeğini susturmak isterken ölümüne neden olduğu iddia edilen annenin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki 14. duruşmaya, Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde bir süre tedavi altında kaldıktan sonra cezai ehliyetinin olmadığı yönünde verilen raporla tahliye edilen H.O. katılmadı.

H.O'nun avukatının katıldığı duruşmada mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kuruludan istenen ikinci raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunduğunun belirtildiğini söyledi.

Sanık H.O'nun avukatı, hem Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden hem de İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan alınan raporlar arasında çelişki bulunduğunu belirterek, Adli Tıp Kurumu genel kurulundan yeniden rapor aldırılarak çelişkinin giderilmesini istedi.

Mahkeme savcısı da yeniden rapor aldırılarak raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.O'nun mevcut durumunun devamına, sanığın cezai ehliyetiyle ilgili raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan rapor aldırılmasına karar verdi.

Duruşma, raporun beklenilmesi için ertelendi.

Adana'da 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle anne olduğu ileri sürülen H.O hakkında, 23 Haziran 2017'de ağlayan 6 aylık bebeğinin ağzını ve burnunu kapatarak susturmak isterken ölümüne yol açtığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

Sanık H.O, yargılama sırasında yaptığı savunmasında, "Bir anne bebeğini öldürmek ister mi?" diye ağlayarak bebeğini nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını ifade etmişti. Eşi İ.Oğuz ise eşinin bebeğini öldürmesiyle ilgili bilgisinin olmadığını belirterek, "Eşimin doğum yaptıktan sonra psikolojisi bozuldu. Hastanede bir hafta tedavi gördü. Oğlum vefat etmeden önce eşimin oğluma zarar verdiğini görmedim." demişti.

Adli Tıp Kurumu, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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