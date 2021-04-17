Bebek arabasının yola düşmesi son anda engellendi - Son Dakika

ANKARA'da, annesinin kaldırımda içinde çocuğu ile birlikte bıraktığı bebek arabası, hareket etti. Bebek arabasının, kaldırımdan araç trafiğinin olduğu yola düşmesini son anda eczanede çalışan Serdar Kılıç, engelledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaydan bebek, yara almadan kurtuldu. O sırada eczaneden çıkan annenin yaşadığı panik de kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün Sincan ilçesinde meydana geldi. İki çocuğuyla hastaneden çıkan kadın, evinin yakınında çocuklarından birinin içinde olduğu bebek arabasını kaldırımda bırakarak, ilaç almak için eczaneye girdi. Kısa süre sonra bebek arabası, hareket etti. Hafif eğimli olan kaldırımdan hızla araç trafiğinin olduğu yola ilerleyen bebek arabasını, kaldırımdan düşmek üzereyken, eczanede çalışan Serdar Kılıç tuttu. Kılıç, bebek arabasını son anda tutarak, olası facianın önüne geçti.