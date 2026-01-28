Bebek Arabasıyla Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Bebek Arabasıyla Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

28.01.2026 16:16
Eskişehir'de bebek arabasıyla hırsızlık yapan H.A. tutuklandı, 150 bin lira zarar oluştu.

Eskişehir'de, hırsızlık olaylarında çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince iş yeri ve otodan hırsızlık ile bisiklet hırsızlığı olaylarında çaldığı malzemeleri bebek arabasına yerleştirerek taşıdığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.A. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "otodan hırsızlık", "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "mala zarar verme", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamalarıyla tutuklandı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince il genelinde ocak ayında meydana gelen iş yeri ve otodan hırsızlık ile bisiklet hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma yürütülmüş, farklı tarih ve adreslerde iş yerleri, park halindeki araçlar ve evlerin bahçelerinden bakır malzeme, nakit para, araç parçaları ve bisiklet çalındığı, olaylarda ayrıca mala zarar verildiği tespit edilmişti.

Hırsızlık olaylarında yaklaşık 150 bin lira zarar oluştuğu belirlenmişti.

Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda şüphelinin H.A. olduğu anlaşılmış, zanlının hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken çalıntı malzemeleri bebek arabasına yerleştirerek bölgeden uzaklaştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.

Kaynak: AA

