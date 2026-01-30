Bebek Mamalarında Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
Sağlık

Bebek Mamalarında Güvenlik Uyarısı

30.01.2026 11:10
Uzman Dr. Özdemir, bebek mamalarında saklama koşullarının önemine dikkat çekti.

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Özdemir, bebek mamalarında ürün güvenliğinin ve doğru saklama koşullarının önemine dikkat çekerek, "Ürünün son kullanma tarihini ve saklama koşullarını mutlaka kontrol edin. Hazırladığınız mamayı oda sıcaklığında bekletmeyin; uygun şekilde saklayın. Bebeğinizde özellikle ani kusma başladıysa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun" dedi.

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Filiz Özdemir, Fransa'da iki bebeğin ölümünün ardından küresel pazarda satılan bir bebek maması markasının zararlı toksin bulaşması şüphesiyle bazı ülkelerde toplatıldığını hatırlatarak, yaşanan gelişmenin bebek mamalarında ürün güvenliği ve doğru saklama koşullarını yeniden gündeme getirdiğini söyledi. Dr. Filiz Özdemir, söz konusu vakalarda öne çıkan cereulide toksininin, Bacillus cereus adlı bakterinin ürettiği bir toksin olduğuna dikkat çekerek, "Buradaki kritik nokta toksinin ısıya dayanıklı olmasıdır. Yani mama sonradan ısıtılmış olsa bile etkisini sürdürebilir" diye konuştu.

'BELİRTİLER HIZLI İLERLEYEBİLİR'

Bebeklerin daha hassas bir grupta yer aldığını vurgulayan Özdemir, "Belirtilerin aniden başlayabilir. Bebeklerde ani ve şiddetli kusma, ishal ve halsizlik gibi şikayetlerle görülebilir. Nadir durumlarda ise durum ağırlaşarak ciddi sıvı kaybına, hatta karaciğerin etkilenmesine kadar ilerleyebilir. Bebeklerde belirtiler hızlı seyredebileceği için gecikmeden değerlendirilmesi önemlidir. Ürünün son kullanma tarihini ve saklama koşullarını mutlaka kontrol edin. Hazırladığınız mamayı oda sıcaklığında bekletmeyin; uygun şekilde saklayın. Bebeğinizde özellikle ani kusma başladıysa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

