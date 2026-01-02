Bebek Pusetle Durağa Bırakıldı - Son Dakika
Bebek Pusetle Durağa Bırakıldı

02.01.2026 12:47
Esenler'de 1 aylık bebek, otobüs durağında pusetle bırakıldı; koruma altına alındı.

Esenler'de otobüs durağında puset içerisinde bulunan 1 aylık bebek, koruma altına alındı.

HENÜZ 1 AYLIK

Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI, AİLESİ ARANIYOR

Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Haberler, Güvenlik, Esenler, Güncel, Polis, Bebek, Son Dakika

