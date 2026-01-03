Bebekler Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bebekler Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı

Bebekler Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı
03.01.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde rahatsızlanan 2 bebek, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Dizginkale köyünde rahatsızlanan 2 bebek, paletli ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Patnos ilçesine bağlı Dizginkale köyünde 2 bebeğin yüksek ateş ve öksürük şikayeti bildirilince İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait paletli ambulans yola çıktı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu arazide ilerleyen paletli ambulans, bir süre sonra köye ulaştı. Paletli ambulansa alınan, birisi 2 aylık, birisi 2 yaşında olan 2 bebek, anne ile birlikte kara yolunda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Hasta bebekler, Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hastane, Patnos, Güncel, Bebek, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebekler Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:06:49. #7.11#
SON DAKİKA: Bebekler Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.