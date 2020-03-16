BEBKA'dan mesleki eğitime destek - Son Dakika
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BEBKA'dan mesleki eğitime destek

6 saat önce

BEBKA'dan mesleki eğitime destek Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından dağ yöresindeki meslek liselerinin öğrencilerine yönelik teknik geziler düzenlendi.

BEBKA'dan mesleki eğitime destek

BURSA - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından dağ yöresindeki meslek liselerinin öğrencilerine yönelik teknik geziler düzenlendi.

Düzenlenen teknik gezilerde Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli'de öğrenim gören mesleki eğitim öğrencileri, farklı günlerde çeşitli firmaları ziyaret etti. Gezilere 92 öğrenci katıldı. Harmancık 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ufuk Karaoğlu, "BEBKA ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliği ile gerçekleştirilen "Geleceğim Mesleğim" temalı fabrika ziyaretlerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok faydalı bir program oldu. Bu programların sayısının arttırılması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Eğitim koordinatörü Yüksel Çetin, "Harmancık'tan 9. sınıf öğrencilerimiz fabrikamıza geldi. Proje kapsamında kendilerine meslekleri tanıtıyoruz. Öğrencilerimiz üretim alanlarımızı gezdiler, onları bilgilendirdik. Buraya gelen öğrencilerimiz şu an 9. Sınıfta. 12. sınıfa geldiklerinde stajyer öğrenci olarak almak için öğretmenimizle görüştük. Bursa merkezde yerleşik olabilecek öğrencileri staja alacağız" diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Tayyip Erkan Bayram, "Buraya geldiğim için mutlu oldum, güzel bir yer ve meslek seçiminde etkili olmasını sağlıyor. Bu yüzden çok beğendim. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Düzenlenen teknik gezilere 92 öğrenci ve 11 öğretmen katıldı. Ziyaretlerde firma yetkilileri tarafından tanıtıcı sunumlar yapılıp sonrasında üretim alanları ziyaret edildi.

BEBKA'dan mesleki eğitime destek

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:31 Kaynak: İHA
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