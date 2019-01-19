Son Dakika Haberleri: Bedelli Askerliğe 635 Bin 582 Müracaat

Bedelli Askerliğe 635 Bin 582 Müracaat

35 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Bedelli Askerliğe 635 Bin 582 Müracaat, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 15 bin 213 personelin ihraç edildiğini, 6 bin 838 personel hakkındaki adli ve idari tahkikatin devam ettiğini kaydedildi. Açıklamada, PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda son bir yılda 74'ü sözde üst düzey olmak üzere 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

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