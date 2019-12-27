Bedensel engelli memur, işitme engelliler için işaret dili öğrendi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım işletmesinde gişe görevlisi olarak çalışan bedensel engelli Resul Zık, işlem yaptırırken zorluk çeken işitme engellilere yardımcı olmak için işaret dili öğrendi.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Şehreküstü Ofisi'nde seyahat kartları kişiselleştirme gişe görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Resul Zık, işlem yaptırmak için gelen işitme engellilerin kendileriyle iletişim kurmakta güçlük çektiğini fark etti.

Bunun üzerine işaret dili öğrenmeye karar veren, doğuştan ayrık omurga hastalığı (spina bifida) nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Zık, kendisi gibi engelli vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kursa giderek eğitim aldı.

Resul Zık, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldır BURULAŞ'ta görev yaptığını söyledi.

İşitme engelli yolcularla empati kurduğunu belirten Zık, "Ben de engelli olduğum için onların hayatını kolaylaştırmak adına işaret dili öğrenmeye karar verdim. Amacım, buraya gelip rahat şekilde işlemlerini yaptıktan sonra onları buradan mutlu uğurlamaktı." dedi.

Zık, işaret dili öğrenmenin kolay olmadığını, her gün tekrar edilmezse unutulabildiğini anlattı.

"İşitme engelli bir vatandaş çiçek hediye etti"

Kursun 2,5 ay sürdüğünü dile getiren Zık, şöyle devam etti:

"İşlem için gelen işitme engellilerle iletişim kurarak işaret dili pratiğimi geliştiriyorum. Buraya bir gün işitme engelli bir amcamız geldi. Kendisiyle işaret diliyle iletişim kurunca çok mutlu oldu. Daha sonra gidip bana çiçek almış. Kabul etmek istemedim ama 'Hayır, bunu vereceğim çünkü sen benim dilimi biliyorsun.' ifadesini kullandı. İnsanlar, çalışanlardan işaret dili bilenler olduğunu görünce mutlu oluyor çünkü onların dilinden anlamak güzel bir şey."

Resul Zık, ofise her gün 5-6 işitme engellinin geldiğini belirtti.

Yolcular arasında, işaret dili bilmeyen işitme engelliler de olduğunu anlatan Zık, "İşaret dili bilmeyen yaşlılarla anlaşmak zor olabiliyor. Onlar kendilerini farklı biçimde anlatıyorlar, ben de onlara yine işaret diliyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir şekilde ortak bir noktada buluşuyoruz." diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana işaret diline merakı bulunduğunu kaydeden Zık, bunu gerçekleştirerek insanlara yardımcı olduğu için mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.