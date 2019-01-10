Bedirhan Gökçe Dörtyol'da Hayranlarıyla Buluştu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında, müzisyen ve şair Bedirhan Gökçe şiir dinletisi sundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında, müzisyen ve şair Bedirhan Gökçe şiir dinletisi sundu.



Gökçe, Dörtyol Belediyesi tarafından Yeşilköy Karahasan Paşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, sevilen şiirlerini okudu.



Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, program sonunda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin güçlenmesinde önemli bir yeri olan sosyal etkinliklere imkanlar ölçüsünde yer ayırmaya devam edeceklerini belirtti.



Gökçe de tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir şehir olan Dörtyol'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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