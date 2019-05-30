Son Dakika Haberleri: Bedri Koraman, mezarı başında anıldı
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Bedri Koraman, mezarı başında anıldı

1 saat önce

ÜNLÜ karikatürist Bedri Koraman, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde Bodrum'daki mezarı başında anıldı.

Bedri Koraman, mezarı başında anıldı, System.String[]
ÜNLÜ karikatürist Bedri Koraman, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde Bodrum'daki mezarı başında anıldı.
Torba Mahallesi'ndeki Abdi İpekçi Sitesi'nde 30 Mayıs 2015'te 87 yaşında yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman ölüm yıl dönümünde Torba Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine, Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman ve yakınlarının yanı sıra, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, gazeteci yazar Can Pulak, ünlü şarkıcı Fedon ile Koraman'ın çok sayıda seveni katıldı. Bedri Koraman'ın mezarına karanfiller bırakıldı, dualar okundu. Duygu dolu anların yaşandığı törende, dostları Nil Koraman'a sabır dilerken, Koraman üzüntüsünü belirterek, "Zaman ilaç diyorlar ama benim için hiç de ilaç olmuyor" diye karşılık verdi.
Dostları ve yakınları, törenin ardından evine geçen Nil Koraman'ı burada da yalnız bırakmadı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:31 Kaynak: DHA
Bodrum, Bedri Koraman, Güncel
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