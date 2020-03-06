Beethoven'a saygı duruşu - Son Dakika
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Beethoven'a saygı duruşu

6 saat önce

11 Mart'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde Biret'e şef Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Beethoven'a saygı duruşu, System.String[]

11 Mart'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde Biret'e şef Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Rengim Gökmen, Avrasya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:19 
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