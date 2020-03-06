Beethoven'a saygı duruşu

11 Mart'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde Biret'e şef Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Haber Yayın Tarihi:

Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu