Beethoven'a saygı duruşu
6 saat önce
11 Mart'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde Biret'e şef Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.
11 Mart'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde Biret'e şef Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:19
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