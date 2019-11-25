Behiç Ak Ataşehirli çocuk okurlarıyla buluştu

Ataşehir'de Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında başlayan "Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor" söyleşilerinin bu ayki konuğu Ünlü Çizer ve Yazar Behiç Ak oldu.



Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide Behiç Ak, çocuk okurlarından gelen soruları yanıtladı.



Kalabalık bir okur kitlesine yazarlık ve kitapları hakkında bilgi veren Behiç Ak, bir kitabı yazmaya başlamadan önce karakter belirlemenin önemine vurgu yaptı. Minik öğrencilerin nasıl yazar oldunuz, kaç kitabınız var, kitaplarınızdaki karakterler tanıdıklarınız mı gibi sorularına cevap veren Ak, " Samsun'da doğdum. O zamanlar televizyon yoktu. Çocukluğumuzda küçük hikayeler yazıp onları resmetmeyi çok severdik. Hatta kibrit çöplerinden küçük çizgi filmler çizerdik. Eğitim hayatım ise farklı gelişti. Mimarlık okudum ve bunun üzerine yüksek lisans yaptım. Ama çocuk hikayesi yazma tutkum içimde hiçbir zaman bitmedi. Yazar olmak istiyorsanız bol bol okumalısınız. Okuyun ki hayal gücünüz gelişsin. Hayallerinizi, düşüncelerinizi mutlaka yazıya dökmeye çalışın" dedi.



Kendisini dinleyen çocuklara ilk kitabının nasıl basıldığını anlatan Behiç Ak şunları söyledi:



"Tuhaf bir tesadüf sonucu ilk kitabım Japonya'da basıldı. Uluslararası bir sergiye katılmıştım. O sergide Japonya'da düzenleniyormuş. Bir gün eve geldiğimde Japon yayınevlerinden gelen bazı mektuplarla karşılaştım. Benim yaptığım çalışmaları beğendiklerini ve kitaplarımı basmak istediklerini söylediler. Böylece kitaplarım Japon çocuklarla buluştu ve bu başlangıçla ilk öykü kitabım olan "Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı" Türkiye'de değil Japonya'da yayımlandı. O yıllarda Türkiye'de yayın evleri bu tarz kitapları anlamamıştı. Kendi ülkemde kitaplarım daha sonraki yıllarda ilgi görmeye başladı."



Çocuk kitapları yazarlığının yanı sıra karikatür çizerliği ve oyun yazarlığı çalışmaları da bulunan Behiç Ak günlük hayatında yaşadığı olayları ve etkilendiği kişileri kitaplarına yansıttığını ve bunları nasıl yazıya dönüştürdüğünü örnekler vererek çocuklara anlattı.



Bir yazarın hem çok iyi bir gözlemci hem de çok iyi bir okuyucu olmak zorunda olduğunu söyleyen Behiç Ak, "Bazen küçük bir fikir olarak baktığınız bir olay sonrasında büyük bir hikayeye dönüşebilir. O yüzden kendi gözlemlerinizi önemseyin, çok çalışın. Bu sizi yazma sürecinizde çokça geliştirir" ifadelerini kullandı.



Behiç Ak söyleşi sonrasında minik okurları için kitaplarını imzaladı. - İSTANBUL