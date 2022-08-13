Çin'in Hizmet Fuarı, 134 Finans Kurumu ve İşletmeyi Buluşturacak - Son Dakika
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Çin'in Hizmet Fuarı, 134 Finans Kurumu ve İşletmeyi Buluşturacak

13.08.2022 13:46
Çin'in Hizmet Fuarı, 134 Finans Kurumu ve İşletmeyi Buluşturacak

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) medya brifingine göre, Çin'den ve yurtdışından toplam 134 finans kurumu ve işletme, bu tematik finansal hizmetler fuarına kaydoldu.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) medya brifingine göre, Çin'den ve yurtdışından toplam 134 finans kurumu ve işletme, bu tematik finansal hizmetler fuarına kaydoldu. 14.000 metrekareden fazla bir sergi alanını kapsayan ve dijital finansın da aralarında olduğu altı temaya odaklanan tematik finansal hizmetler sergisi, 1-5 Eylül tarihleri arasında Beijing'deki Shougang Park'ta çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçekleştirilecek. Çin Kalkınma Bankası ve Bank of China da aralarında bulunduğu Çin finans kurumları, reel ekonomi için finansal hizmetler ve sınır ötesi ticaret gibi alanlarda inovatif başarılarını sergileyecek. 40'ın üzerinde yabancı sermayeli finans kuruluşu ve işletmesi fuar ve alışveriş faaliyetlerine katılacak. Beijing Yerel Finansal Denetleme ve İdaresi Başkanı Li Wenhong, bu seneki tematik sergi aracılığıyla finans endüstrisi için karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek amacıyla üst düzey ve uluslararası bir işbirliği platformunun daha da geliştirilmesini umduğunu söyledi. Bu yılki CIFTIS'in 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Beijing'de yapılması planlanıyor. Bu fuar, küresel bir hizmet ticareti zirvesi, sergiler, forumlar, yeni ürün ve teknoloji lansmanları, ticari gelişme ve görüşmeler ile destekleyici faaliyetleri içerecek.

Çin'in Hizmet Fuarı, 134 Finans Kurumu ve İşletmeyi Buluşturacak

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hizmet Fuarı, 134 Finans Kurumu ve İşletmeyi Buluşturacak - Son Dakika

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