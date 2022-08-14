Çin'de İkinci El Otomobil Satışları Temmuz'da Artmaya Devam Etti - Son Dakika
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Çin'de İkinci El Otomobil Satışları Temmuz'da Artmaya Devam Etti

14.08.2022 17:06
Çin'de İkinci El Otomobil Satışları Temmuz'da Artmaya Devam Etti

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de otomobil endüstrisi verileri, ülkedeki ikinci el otomobil sektörünün, Temmuz ayında, Haziran ayına göre satış hacminde hafif bir artışla toparlanma ivmesini sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de otomobil endüstrisi verileri, ülkedeki ikinci el otomobil sektörünün, Temmuz ayında, Haziran ayına göre satış hacminde hafif bir artışla toparlanma ivmesini sürdürdüğünü gösterdi. Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne göre, Temmuz ayında iş için geleneksel olarak durgun bir sezon olmasına rağmen, Haziran ayına göre yüzde 1,88 artışla, yaklaşık 1,44 milyon ikinci el otomobil el değiştirdi. Birliğin verileri, ikinci el otomobil satışlarının, Nisan-Temmuz döneminde ise istikrarlı bir büyüme hacmi kaydettiğini gösterdi. Yılın ilk yedi ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,74 düşüşle, yaklaşık 9,03 milyon ikinci el otomobil ticareti yapıldı. Çinli yetkililer, ülkenin tüketimi artırma çabalarının bir parçası olarak ikinci el otomobil ticaretini kolaylaştırmak amacıyla yerel idarelere, bölge genelinde ikinci el araç satışını engelleyen politikaları kaldırmaları talimatı vermişti. İkinci el otomobil satıcılarına yönelik bir anket, kötü hava koşulları ile Kovid-19 vakalarındaki artışın etkisinin hafiflemesi ve destekleyici politikaların yürürlüğe girmesiyle, satışların Ağustos ayında artmaya devam edebileceğini gösterdi.

Çin'de İkinci El Otomobil Satışları Temmuz'da Artmaya Devam Etti

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de İkinci El Otomobil Satışları Temmuz'da Artmaya Devam Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de İkinci El Otomobil Satışları Temmuz'da Artmaya Devam Etti - Son Dakika
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