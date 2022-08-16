Xi, Büyük Kilise Yangını Nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı'na Başsağlığı Diledi - Son Dakika
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Xi, Büyük Kilise Yangını Nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı'na Başsağlığı Diledi

16.08.2022 20:16
Xi, Büyük Kilise Yangını Nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı'na Başsağlığı Diledi

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, ülkede çıkan büyük kilise yangını nedeniyle Salı günü taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, ülkede çıkan büyük kilise yangını nedeniyle Salı günü taziye mesajı gönderdi. Xi mesajında, ağır kayıplara yol açan kilise yangınını öğrendiğinde sarsıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Xi, Çin hükümeti ile halkı ve kendi adına, yangında ölenler için başsağlığı dilerken, yaslı ailelere en içten taziyelerini iletip yaralılara acil şifalar diledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Büyük Kilise Yangını Nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı'na Başsağlığı Diledi - Son Dakika

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