Çin Ordusundan ABD ve Kanada Savaş Gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan Geçişine İlişkin Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Ordusundan ABD ve Kanada Savaş Gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan Geçişine İlişkin Açıklama

21.09.2022 13:32
Çin Ordusundan ABD ve Kanada Savaş Gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan Geçişine İlişkin Açıklama

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi Çarşamba günü, komutanlığın yüksek teyakkuzda olmaya devam ettiğini ve tüm tehdit ve provokasyonlara karşı sıkı önlemler almaya ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü...

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi Çarşamba günü, komutanlığın yüksek teyakkuzda olmaya devam ettiğini ve tüm tehdit ve provokasyonlara karşı sıkı önlemler almaya ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumaya hazır olduğunu söyledi. Shi bu sözleri Taiwan Boğazı'ndan geçen ABD ve Kanada savaş gemileri hakkında yaptığı açıklama sırasında söyledi. Shi, Salı günü ABD destroyeri Higgins ve Kanada fırkateyni Vancouver'ın Taiwan Boğazı'ndan geçiş yaptığını ve bunu abartılı olarak tanıttığını söyledi. Sözcü Shi, Komutanlık tarafından düzenlenen deniz ve hava kuvvetlerinin ABD ve Kanada askeri gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan geçişini baştan sona yakından takip ettiğini ve izlediğini söyledi.

YORUMLAR
500
Çinli Sözcü ABD'ye Tek-Çin İlkesine Uyma Çağrısında Bulundu Çinli Sözcü ABD'ye Tek-Çin İlkesine Uyma Çağrısında Bulundu Çin'in Hizmet Ticareti Açılımı Dünya İçin Fırsatlar Yaratıyor Çin'in Hizmet Ticareti Açılımı Dünya İçin Fırsatlar Yaratıyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ordusundan ABD ve Kanada Savaş Gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan Geçişine İlişkin Açıklama - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:33:28. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Ordusundan ABD ve Kanada Savaş Gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan Geçişine İlişkin Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement