Xi, Gençleşmeyle İlgili Kaynak Koleksiyonu İçin Önsöz Yazdı

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Canlandırma Kütüphanesi'nde toplanan ve kısa süre içinde yayımlanacak olan kaynaklar için "Ulusal Gençleşme Yolculuğunda İlerlemek" başlıklı bir önsöz yazdı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, önsözde geçmişten dersler çıkarmanın, geçmiş üzerine derinlemesine düşünmenin, geleceğe bakmanın ve ulusal gençleşme yolculuğunda hızla ilerlemenin gerekliliğine dikkat çekti. Canlandırma Kütüphanesi derlemesinin ÇKP'nin onay verdiği önemli bir kültür projesi olduğunu ifade eden Xi, "(Bu derlemenin) yayınlanması, Çin halkının tarihe olan güvenini sağlamlaştırması, zamanın gidişatını kavraması, Çin'in gittiği yolu takip etmesi ve Çin'in modernleşmesi yolunda büyük ulusal gençleşmeyi desteklemesi açısından önemli" dedi.

Dünyadaki büyük bir ulus olarak Çin halkının insan uygarlığının ilerlemesine silinmez katkılarda bulunduğunu kaydeden Xi, "Modern zamanların gelmesinden sonra, her zamankinden daha büyük yıkımlar yaşandı. ÇKP kurulduğundan beriyse Parti birleşti ve halkı zorluklarla mücadele etmek ile büyük ulusal gençleşmeyi gerçekleştirmek için doğru yolu bulmaya yönlendirdi" diye ekledi. Çin halkının büyük gençleşmeye dair beklentilerinin her zamankinden fazla olduğunu ifade eden Xi, Çinlilerin ÇKP'nin güçlü liderliği altında Çin'in kalkınmasının geleceği ile ilerlemesini kendi elleriyle sağlam bir şekilde güvence altına alabileceğini söyledi. Xi, "Canlandırma Kütüphanesi, atalarımızın keşiflerini anlatmak ile kaydetmek ve modern zamanlardan bu yanaki hayati ideolojik çalışmalar aracılığıyla gelecek nesillere ilham vermek için derlendi ve basıldı" dedi.

Yüzyıldır görülmeyen önemli değişikliklerin dünyayı giderek artan bir hızla sardığını ve Çin'in büyük ulusal gençleşmeyi gerçekleştirmek için çok önemli bir noktaya geldiğini kaydeden Xi, tarihten ders çıkarmanın, geçmiş üzerine derinlemesine düşünmenin ve geleceğe bakmanın önemini vurguladı. Xi, Çin'in geçmişte neden başarılı olduğuna ve bu başarının gelecekte nasıl sürdürüleceğine dair net bir kavrayışa sahip olunması gerektiğine de dikkat çekti. Çin Cumhurbaşkanı, idealler ile inançlara bağlı kalmanın ve büyük ulusal gençleşmeye dair Çin Rüyası'nı gerçeğe dönüştürmek için neslin bilgeliği ile gücüne katkı sunacak büyük gücü biraraya getirmenin önemini vurguladı. Çin halkının büyük gençleşmesi temasına odaklanan Canlandırma Kütüphanesi, 1840'taki Afyon Savaşı'ndan bu yana Çin halkının geçirdiği büyük gençleşmeyle ilgili önemli kaynakların bir derlemesinden oluşuyor. Bu derleme, Çinli komünistler tarafından temsil edilen Çin halkının seçkin oğulları ile kızlarının ülkeyi müreffeh ve güçlü hale getirme, ulusal canlanmayı sağlama ve insanlara mutluluk getirme konusundaki azimli keşiflerinin tarihsel seyrinin panoramik bir görünümünü sunuyor. Toplamda beş cilt olan Canlandırma Kütüphanesi'nin ilk üç cildi önümüzdeki günlerde yayımlanacak.