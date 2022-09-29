Anket: Çin'in Dış Ticaret Firmaları Üçüncü Çeyrekte Daha İyimser

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin yaptığı ankete göre, üçüncü çeyrekte daha güçlü bir güven ifade eden Çinli dış ticaret firmaları, yıl boyu ticaret öngörülerine ilişkin yüksek beklentilerini sürdürdü. Perşembe günü yayınlanan ankete göre, ankete katılan firmaların yaklaşık yüzde 30,31'i, ikinci çeyreğe kıyasla 4,09 yüzde puan artışla yıllık ticaret hacimlerinde geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla büyüme elde etmeyi beklediklerini söyledi. Anket, büyük ve orta ölçekli şirketlerin yıl boyu ticaret beklentileri konusunda daha iyimser olduğunu, küçük ve mikro ölçekli şirketlerin ise ikinci çeyreğe göre daha iyi beklentiler içinde bulunduğunu ortaya koydu. Anketin bulgularına göre, ankete katılan firmalar üçüncü çeyrekte özellikle katma değeri yüksek sektörlerde ihracat hacimlerinde ve karlarında artış bildirdi. Anket, üçüncü çeyrekte dış ticaret firmalarının yeni siparişlerinin ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği ve ABD'den geldiğini gösterdi.