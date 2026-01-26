Beijing, Yapay Zeka Modellerinde Ülke Birincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beijing, Yapay Zeka Modellerinde Ülke Birincisi

Beijing, Yapay Zeka Modellerinde Ülke Birincisi
26.01.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beijing, 183 yapay zeka modeliyle Çin genelinde birinci. Dijital ekonomi yüzde 8,7 büyüdü.

Çin'in başkenti Beijing'de kadınlar ve kız çocuklarına yönelik dijital ve akıllı güçlendirme alanındaki ilerlemelerinin yer aldığı sergide yapay zeka etkileşim ekranının fotoğrafını çeken ziyaretçi, 14 Ekim 2025. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Beijing Belediye Başkanı Yin Yong, ülke genelindeki kayıtlı yapay zeka modeli sayısı açısından ilk sırada yer aldıklarını söyledi.

Belediye Halk Kongresi'nin pazar günü düzenlenen yıllık oturumunda yönetimin çalışma raporunu sunan Yin, "Beijing'de kayıtlı ve piyasaya sürülen büyük yapay zeka modellerinin sayısı, ülke genelinde ilk sırada yer alıyor" dedi. Yin, sağlık, imalat ve bilimsel araştırma gibi sektörlerde yapay zekaya yönelik pilot uygulama üslerinin kurulması dahil kentin temel yapay zeka ekosistemini geliştirme konusunda kaydettiği önemli ilerlemelere dikkat çekti.

Raporda kentin dijital ekonomisinin katma değerinin 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 8,7 arttığı belirtildi.

Belediye Bilim Komisyonu'nun 29 Kasım 2025 tarihinde yayımladığı Beijing Yapay Zeka Sektörü Resmi Belgesi'ne göre 2.500'den fazla yapay zeka şirketine ev sahipliği yapan kentte, 183 büyük yapay zeka modeli kayıt altına alınmış durumda. Rakam, ülke genelindeki kentler arasında en yüksek orana işaret ediyor.

Belgede Beijing'deki toplam yapay zeka sektörünün büyüklüğünün 2025 yılında 450 milyar yuanı (yaklaşık 64,6 milyar ABD doları) aştığını gösteren ön tahminler yer alıyordu. Temel yapay zeka sektörü, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 büyümeyle 215,2 milyar yuana ulaşmıştı.

Baidu'nun Ernie, ByteDance'ın Doubao, Zhipu AI'ın GLM ve Moonshot AI'ın Kimi gibi Beijing merkezli önde gelen şirketler tarafından geliştirilen ticari modeller, önemli uluslararası standartlarla eşit düzeyde üst düzey performans sergiliyor.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing, Yapay Zeka Modellerinde Ülke Birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:38:25. #7.11#
SON DAKİKA: Beijing, Yapay Zeka Modellerinde Ülke Birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.