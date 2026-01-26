Beijing, Yapay Zeka Modellerinde Ülke Birincisi

Çin'in başkenti Beijing'de kadınlar ve kız çocuklarına yönelik dijital ve akıllı güçlendirme alanındaki ilerlemelerinin yer aldığı sergide yapay zeka etkileşim ekranının fotoğrafını çeken ziyaretçi, 14 Ekim 2025. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Beijing Belediye Başkanı Yin Yong, ülke genelindeki kayıtlı yapay zeka modeli sayısı açısından ilk sırada yer aldıklarını söyledi.

Belediye Halk Kongresi'nin pazar günü düzenlenen yıllık oturumunda yönetimin çalışma raporunu sunan Yin, "Beijing'de kayıtlı ve piyasaya sürülen büyük yapay zeka modellerinin sayısı, ülke genelinde ilk sırada yer alıyor" dedi. Yin, sağlık, imalat ve bilimsel araştırma gibi sektörlerde yapay zekaya yönelik pilot uygulama üslerinin kurulması dahil kentin temel yapay zeka ekosistemini geliştirme konusunda kaydettiği önemli ilerlemelere dikkat çekti.

Raporda kentin dijital ekonomisinin katma değerinin 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 8,7 arttığı belirtildi.

Belediye Bilim Komisyonu'nun 29 Kasım 2025 tarihinde yayımladığı Beijing Yapay Zeka Sektörü Resmi Belgesi'ne göre 2.500'den fazla yapay zeka şirketine ev sahipliği yapan kentte, 183 büyük yapay zeka modeli kayıt altına alınmış durumda. Rakam, ülke genelindeki kentler arasında en yüksek orana işaret ediyor.

Belgede Beijing'deki toplam yapay zeka sektörünün büyüklüğünün 2025 yılında 450 milyar yuanı (yaklaşık 64,6 milyar ABD doları) aştığını gösteren ön tahminler yer alıyordu. Temel yapay zeka sektörü, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 büyümeyle 215,2 milyar yuana ulaşmıştı.

Baidu'nun Ernie, ByteDance'ın Doubao, Zhipu AI'ın GLM ve Moonshot AI'ın Kimi gibi Beijing merkezli önde gelen şirketler tarafından geliştirilen ticari modeller, önemli uluslararası standartlarla eşit düzeyde üst düzey performans sergiliyor.