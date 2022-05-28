Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı - Son Dakika
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Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı

28.05.2022 12:16
Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bekçilerden kaçan şahsın şahıs, kovalamaca sonunda 2 tabanca ile yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bekçilerden kaçan şahsın şahıs, kovalamaca sonunda 2 tabanca ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı, Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Yıldırım Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.U.'yu durdurmak istedi. Bekçilerin ihtarına uymayan K.U., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan K.U.'nun yapılan üst aramasında, biri kuru sıkı, 2 tabanca ele geçirildi. Öte yandan K.U.'nun yapılan GBT sorgusundaysa, "Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçundan yakalanma kararı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan K.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA

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100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI 100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı - Son Dakika


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