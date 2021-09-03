Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü kaza yapıp yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bekçilerin yaptığı asayiş uygulamasında 01 EC 721 plakalı otomobil 'dur' ihtarına uymadı. Otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa A., bekçilerin üzerine aracını sürerek kaçmaya başladı.

ADANA - Adana 'da bekçilerin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçan otomobil sürücüsü peşine takılan polisleri atlatmaya çalıştığı sırada bir apartmanın bariyerlerine çaparak kaza yapıp yakalandı. Kaçan sürücü 1.66 promil alkollü çıktı.

Hakan Ural'dan Emine Erdoğan'a hakarette bulunanlara çok sert tepki: Bunlar çıldırmış, azmış

HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur